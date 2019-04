Energi Norge ut mot kommunestyret på Frøya etter vindmølle-nei

innenriks

Mot to stemmer vedtok kommunestyret på Frøya torsdag stans av den planlagde vindkraftutbygginga i Trøndelagskommunen.

I 2013 fekk Trønderenergi og Stadtwerke München konsesjon til å bygge fjorten 180 meter høge vindmøller i øykommunen. Måndag 1. april markerte kraftselskapa starten på vindkraftutbygginga, men aksjonistar frå Nei til vindkraftverk på Frøya tok oppstilling og blokkerte fysisk anleggsstarten.

Torsdag vedtok kommunestyret at dispensasjonen til trønderenergi for bygging ikkje lenger er gyldig.

Undergrev demokratisk prosess

Avgjerda får Energi Norge til å reagere. Administrerande direktør Knut Kroepelien meiner det er uhaldbart at lovleg fatta vedtak blir sett til side etter press frå aksjonistar.

– Vi kan ikkje få ein praksis der ulovlege aksjonar stoppar lovlege vedtak, og kommunen gjer heilomvending i det byggearbeida skal starte. Det vil undergrave demokratiske prosessar og skremme bort investorar, seier Kroepelien.

Han meiner innspelet til kommunar i høyringsprosessane bli gjeve stor vekt når NVE behandlar konsesjonssøknader, og at signala må komme når prosessen går føre seg og ikkje etter at løyvet har vorte gitt.

Moglege erstatningskrav

Trønderenergi Vind, Frøya Vind og Midgard Vind Holding har allereie varsla erstatningskrav for økonomiske tap ved forseinkingar i byggearbeida, skriv Teknisk Ukeblad. Selskapet har berekna at forseinkingane kostar mellom 300.000 og 500.000 kroner kvar dag.

I kommunestyret torsdag var eit mogleg millionsøksmål noko dei to kommunestyremedlemmene som stemte imot utbyggingsstans ikkje vil ta sjansen på.

– Det kan gi store økonomiske følgje for dei kommunale tenestene nokre år fram i tid, seier Ap-politikar Gustav Gjevik til avisa Hitra-Frøya.

Samtidig har konserndirektør i laksegiganten Salmar, Gustav Witzøe, sagt at han støttar aksjonistane og at han vil betale for advokatutgiftene deira. Ifølgje Dagens Næringsliv skal Witzøe òg ha gitt aksjonistane pallar.

(©NPK)