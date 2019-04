40 Ringnes-tilsette i Trondheim mistar jobben

innenriks

Lageret ligg på E.C. Dahls-tomta i Trondheim der det tidlegare vart produsert øl og brus. Dei 40 faste tilsette ved lageret plukkar drikkevarer for pakking og sending til utsalsstader i Trøndelag og Nord-Noreg, skriv Adresseavisen. Men no er det altså over.

– I dag har vi orientert våre tilsette ved Ringnes i Trondheim om at leiinga i selskapet har tilrådd styret å flytte lageret til Ringnes hovudanlegg på Gjelleråsen i Nittedal, opplyste kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard.

– Folk er oppgitte og kjenner seg makteslause. Det var ei veldig rar stemning, sa hovudtillitsvalt Lars Fiksdal etter massemøtet.

Han seier dei tilsette har følt at arbeidsplassane har vore i fare i fleire år.

