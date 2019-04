Tenåringar dømt for å ha mishandla og drepe katt

innenriks

Det skriv Bergens Tidende.

Dei tre tenåringane, to jenter og ein gut, var alle under 18 år då mishandlinga vart utført i ein kommune i Bergens-området i fjor.

Guten er dømd til seks månaders ungdomsstraff, medan dei to jentene begge har fått kortare dommar på vilkår. Alle har på grunn av den lågare alderen sin fått mildare straff enn retten tok utgangspunkt i.

Katten vart overkøyrt med moped to gonger av den dømde guten, ifølgje dommen. Retten meiner det var dei to jentene som fanga katten i sekken, før guten vart tilkalla. Også ein annan gut, som var under kriminell lågalder, vart tilkalla.

Bergens Tidende har fått tilgang på ein video som viser at sekken med katten blir kasta høgt opp i lufta før han deisar i bakken. Etterpå blir han overkøyrd med moped.

Tenåringane skal så ha drukna katten i sjøen etter å ha fylt sekken med steinar. Retten seier det er uklart kven som gjorde dette, men konkluderer med at dei tre på grovt og aktlaust vis har medverka til vald mot katten.

Guten er òg dømd for å ha mishandla eit piggsvin. I retten har guten forklart at han ved eit uhell køyrde over piggsvinet med moped, og at han måtte gjere noko fordi dyret fekk harde skadar. Videobevis viser at han hoppa på piggsvinet, og guten så skal ha stukke ein pinne inn i piggsvinet.

