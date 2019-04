Stortinget gjer ytterlegare innstrammingar i reglane for reiserekningar og diett

innenriks

Ein av dei nye reglane er at det skal vere større offentlegheit rundt delegasjons- og komitéreiser Stortinget gjer. Kostnader, reisemål, dato og tid, rammer og formål med reisa vil bli offentleggjort på Stortingets nettsider.

– I tillegg har vi mellom anna vedtatt at ei reise som skal dekkast av Stortinget, i hovudsak skal vere tenesterelatert, og at dersom ei reise blir kombinert med private forhold, skal dette gjerast tydeleg greie for i kommentarfeltet, seier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) til NTB.

– Vi gjer òg ei innskrenking på pendlardiett, som betyr at representantar som bur i pendlarleilegheit med familien, i framtida ikkje kan be om pendlardiett når dei er her i Oslo, seier Trøen.

I plenum

Reglane kjem i form av ei innstilling til Stortinget frå presidentskapet, som vart levert onsdag. Endringane som gjeld pendlardiett og at reiser skal ha tenesteformål, krev endring i stortingsgodtgjerslelova og må godkjennast av Stortinget i plenum.

Trøen understrekar at regelendringane ikkje kjem som direkte konsekvens av den seinaste saka om Ap-representant Hege Haukeland Liadal, som Aftenposten har avslørt at har fått utbetalt 60.000 kroner ho ikkje skulle fått.

– Dei kjem som følgje av ein lengre gjennomgang vi har hatt av regelverket, seier ho.

Fleire saker

Dei nye reglane kjem i tillegg til innskjerpinga som skjedde 1. januar. Då vart det innført eit dokumentasjonskrav som inneber at ei reiserekning ikkje blir dekt viss representanten ikkje dokumenterer kven dei har møtt, der dei har vore og formålet med reisa.

Den innskjerpinga skjedde i kjølvatnet av saka om Frp-representant Mazyar Keshvari, som er under politietterforsking og sikta for grovt bedrageri i samband med innlevering av reiserekningar.

Aftenposten skreiv 17. oktober i fjor at han hadde levert udokumenterte reiserekningar for 290.000 kroner, og at 36.000 kroner av dette var for tidspunkt avisa kunne dokumentere at han hadde vore i heimbyen Oslo. Avsløringane førte til at Keshvari vart meldt av Stortingsadministrasjonen.

Liadal er førebels ikkje meld, men Stortingsadministrasjonen er i gang med prosessen med å vurdere kva for ein konsekvens reiserekningssaka skal få.

