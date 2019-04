Regjeringa vil gjere «terrorreiser» ulovlege

innenriks

Endringa i straffelova vart foreslått onsdag. Ho inneber at finansiering av reiser med formål om å gi eller få opplæring i terror, kan straffast som terrorfinansiering.

– Kampen mot terror er internasjonal. Derfor er det er viktig at vi stør opp om det internasjonale samarbeidet mot terror og følgjer opp kriminaliseringspliktene som ligg i dei internasjonale avtalane. Forslaget vil mellom anna sikre at vi får eit spesialisert straffebod om reiser med terrorformål, seier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp).

Departementet vil også endre reglane for terrorhandlingar mot luftfarten. Mellom anna blir det gjort tydeleg at eit fly kan kaprast ved bruk av teknologiske hjelpemiddel.

– Vi foreslår å endre straffelova slik at ein gjerningsperson ikkje må vere om bord i eit fly for å kunne dømmast for flykapring og terror. Mellom anna vil endringa ramme handlingar gjort i eit lengre tidsrom enn før, frå klargjeringa av flyet startar til omtrent eitt døgn etter at det har landa, seier justisministeren.

(©NPK)