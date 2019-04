Politiet inviterer til russeforeldremøte på Facebook

innenriks

– Politiet har dessverre ikkje moglegheit til å nå ut til alle skular og foreldre fysisk. Vi ønsker derfor å invitere til Noregs største foreldremøte i form av eit livestreama møte på Facebook, seier seksjonsleiar Kristin Elnæs i Politidirektoratet.

Under det digitale møtet skal politiet prate om korleis foreldra bør kommunisere med barna sine i forkant av russetida og om kva dei må vere merksame på. Politiet vil òg by på råd om mat, drikke, transport og påklednad. Faren for grenselaus rusing, vald og valdtekt vil bli òg bli eit tema.

– Vi håper at foreldre som i år har russ i huset, deltar for å få gode tips og råd frå politiet. Ein god dialog med foreldra er avgjerande for det førebyggjande arbeidde politiet gjer opp mot barn og ungdom, seier Elnæs.

Møtet blir strøymt på Facebook-sida Politiet i Noreg 11. april klokka 19.30 og varer i rundt 15 minutt. Politiet oppfordrar foreldra til å sende inn spørsmål i forkant av møtet. Dei kan sendast inn gjennom kommentarfeltet på arrangementet på Facebook.

(©NPK)