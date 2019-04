Kraftig reaksjon mot forslag om pelsdyrforbod

innenriks

Regjeringa legg opp til ei betre kompensasjonsordning for pelsdyroppdrettarar som må avvikle drifta enn det som vart foreslått i høyringa. Kompensasjonen skal ta individuelle omsyn, skriv departementet i ei pressemelding.

Proposisjonen inneheld forslag til ei ny lov om forbod mot hald av pelsdyr, men med ein avviklingsperiode som inneber at produsentar som heldt pelsdyr 15. januar i fjor kan fortsetje med dette fram til 1. februar 2025.

Det er foreslått at lova gir heimel til å fastsetje forskrift om kompensasjon for tap av retten til å halde pelsdyr og om tilskot til omstilling.

Også omstillingspakken er forbetra på bakgrunn av høyringsinnspel. Mandatet er utvida, slik at midla også kan brukast til omstilling til verksemd utanfor landbruket. Vidare er den økonomiske ramma auka frå 50 til 100 millionar kroner.

Norges Pelsdyralslag meiner regjeringa legg fram eit like dårleg lovforslag som før.

– Regjeringa har brukt all denne tida på å konstruere grunngivingar, framfor å greie ut og få fakta på bordet. Dette er opprørande, og eg nektar å tru at KrF står for dette, seier styreleiaren i laget Bertran Trane Skadsem.

(©NPK)