Utval vil skrote sukkeravgifta og erstatte henne med helseavgift

Regjeringa har gitt utvalet i oppdrag å vurdere sukkeravgifta – dagens avgift på sjokoladar og sukkervarer, og dessutan alkoholfrie drikkevarer. Konklusjonen er at ho treffer skeivt og bør avviklast. I staden for sukkeravgifta bør regjeringa innføre ein ny og helsebegrunna avgift, meiner utvalet.

– Avgifta på sjokolade- og sukkervarer verkar i dag som meir eller mindre tilfeldig, seier utvalsleiar Cecilie Aasprong Dyrnes frå konsulentfirmaet Ernst & Young til NTB.

– Det er tilnærma like produkt som har ulik avgiftshandtering, det kan vere produkt med masse sukker som ikkje blir omfatta, og det kan vere sukkerfrie produkt som blir omfatta. Avgifta er heller ikkje gradert ut ifrå innhald. Ho er rett og slett ikkje treffsikker nok, utdjupar ho.

– Avgifta på alkoholfrie drikkevarer er heller ikkje optimal, men her er det ikkje same avgrensingsproblem, seier Dyrnes.

Inga løysing

Sjølv om utvalet er samla i konklusjonen om at dagens avgifter er suboptimale, er dei delte i synet på korleis og når dei skal erstattast.

Fleirtalet nøyer seg med å slå fast at avgiftene bør vere grunngitt i den moglege helsegevinsten dei kan gi, framfor i at avgiftene skal sikre staten inntekter. Korleis denne skal utformast tilrår dei regjeringa å setje ned eit nytt utval – med betre tid – til å vurdere.

Ernæringsprofessor Knut Inge Klepp ved UiO og Folkehelseinstituttet meiner likevel at regjeringa kan ta fleire grep allereie no.

– På kort sikt, når det gjeld sjokolade- og sukkeravgifta, tilrår vi å halvere avgifta på kunstig søta drops og liknande. I tillegg tilrår vi å reversere avgifta på kunstig søta drikke tilbake til 2017-nivå. Det vil vere i tråd med helseperspektivet, og gir rom til å gjere ei grundigare utgreiing som vil ta noko meir tid, seier han til NTB.

– Viktig

Sukkeravgifta er per i dag i hovudsak fiskalt grunngitt – med andre ord er formålet at avgifta skal sikre staten inntekter. Dyrnes-utvalet slår fast at desse inntektene på sikt vil bli mindre dersom regjeringa gjer som dei foreslår.

– Dersom ei helsebegrunna avgift bidrar til ønskt effekt, nemleg at forbruket av avgiftsbelagde varer blir redusert, vil inntektene til staten òg falle, står det i rapporten.

Finansminister Siv Jensen (Frp) seier ho tar konklusjonane utvalet har til etterretning.

– Avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer kan ha ei rekke effektar, mellom anna for helse, næring, grensehandel og inntektene til staten. Rapporten til utvalet er viktig for å forstå konsekvensane og samanhengane, og gir eit godt grunnlag for det vidare arbeidet til regjeringa, seier ho.

Fornøgd med signala

Virke KBS, som mellom anna organiserer kioskar og bensinstasjonar, er fornøgd med signala frå utvalet. Dei meiner dagens avgiftspolitikk rammar servicehandelen hardt.

– Over tid har det vore ein nedgang i talet på kioskar og bensinstasjonar. Utviklinga kan delvis forklarast med at norske politikarar har gjort det stadig meir lønnsamt for nordmenn å kjøpe kioskvarer frå utlandet. Dette går ut over evna næringa har til å overleve i ei tid der grensehandelen føregår både fysisk og via nett, seier leiar Iman Winkelman i Virke KBS.

Budsjettforlik

Sukkeravgifta vart innført i 2018 som ein del av budsjettforliket mellom Høgre, Frp, Venstre og KrF. På kort varsel auka avgiftene med 40 prosent for alkoholfrie varer og 80 prosent for sjokolade- og sukkervarer.

Etter massiv kritikk frå næringa om at avgiftene slo skeivt ut og bidrog til auka grensehandel, gjekk regjeringa i statsbudsjettet for 2019 inn for å reversere avgiftsauken på sjokolade- og sukkervarer. Avgiftsauken på alkoholfrie drikkevarer stod framleis urørt.

NHOs Mat og Drikke-sjef Petter Haas Brubakk, som sjølv sat i Dyrnes-utvalet, er fornøgd med at ingen ønsker å behalde avgiftene i den forma dei har no. Han er likevel usamd med fleirtalet i spørsmålet om i kva grad nye avgifter bør brukast som verkemiddel i folkehelsepolitikken framover.

– Det er problematisk at utvalet har drøfta helse- og ernæringsmotiverte avgifter lausrive frå ei vurdering av andre verkemiddel i folkehelsepolitikken, ikkje minst i lys av at regjeringa samtidig har arbeidd med ei folkehelsemelding, seier han.

