Likestillingsombodet ber politikarar opptre kollegialt i valkampen

Bjurstrøm meiner betre haldningar mellom politikarane kan bidra til å verne dei frå netthets og truslar.

– Ved å stå opp for politikarar frå andre parti som blir utsette for hat og hets, bidrar ein òg til å verne seg sjølv. Kvinner er særleg utsette, og det eit viktig at politikarar i fellesskap står opp mot hat og hets, uavhengig av politisk ståstad, seier Bjurstrøm.

Fire av ti lokalpolitikarar seier dei har opplevd hat og truslar, og halvparten har vurdert å gi seg i politikken på grunn av dette. Det kjem fram i ei fersk undersøking utført av Ipsos på vegner av KS.

– Eg meiner at politikarane må avstå frå usakleg kritikk som diskriminerer og mobiliserer til hat og fordommar. Politikarar må òg sjølv seie ifrå om uakseptabel åtferd uansett om åtferda rammar ein sjølv eller andre, seier Bjurstrøm.

I forkant av årets EU-val har det europeiske ombodsnettverket Equinet utforma ei rekke konkrete tilrådingar til kamp mot av diskriminering og hatefulle ytringar i valkampen. Likestillingsombodet meiner desse òg kan nyttast i norsk samanheng.

Blant forslaga er mellom anna oppfordring om at partiet tar avstand frå språkbruk som kan definerast som hatefull ytring. Eit anna forslag ber partia lage tydelege etiske retningslinjer for handtering av diskriminering, trakassering og hatytringar.

