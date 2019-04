Ap-topp leverte fiktive reiserekningar til Stortinget

innenriks

Frå januar 2017 til oktober 2018 leverte Haukeland Liadal reiserekningar for ein halv million kroner til Stortinget, skriv Aftenposten.

Avisa har avdekt at i reiserekningar for over 60.000 kroner, var stortingsrepresentanten ein annan stad enn det ho oppgav.

– Eg har oppdaga feil, og det beklagar eg. Det er eg lei meg for, og i tråd med at eg har tatt kontakt med reisekontoret og oppklart der det har oppstått feil, betaler eg det tilbake. Eg skal vere nøye framover og legg meg heilt flat, seier Liadal.

