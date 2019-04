Stadig fleire kvinnelege jegerar i Noreg

innenriks

Totalt er det over ein halv million registrerte jegerar i Noreg, viser tala frå jegerregisteret til Statistisk sentralbyrå (SSB).

For jaktåret 2018–2019 (eit jaktår går frå 1. april til 31. mars) stod det 509.570 registrerte jegerar i registeret. Av desse var 85,5 prosent menn og 14,5 prosent kvinner. Det er ein auke på 4,7 prosent for kvinner og 1,5 prosent for menn samanlikna med jaktåret 2017–2018.

I perioden 2014 til 2019 har delen kvinnelege jegerar auka med heile 22,1 prosent, ein langt større auke enn blant menn, der auken var på meir beskjedne 7,7 prosent.

Ikkje alle registrerte jegerar er aktive, berre litt over 200.000 løyste jegeravgiftsskort i jaktåret 2018–2019. Av desse 90,1 prosent menn og 9,1 prosent kvinner. Det var ein liten tilbakegang på 0,1 prosent for menn og ein framgang på 9,1 prosent for kvinner.

Heile 12.820 jegerar bestod jaktprøven i førre jaktår. Her var fordelinga 70,1 prosent menn og 29,9 prosent kvinner. Delen kvinner som bestod testen auka dermed med 10,1 prosent samanlikna med året før. For perioden 2014–2019 har delen kvinner som har bestått jaktprøven auka med heile 40,6 prosent, medan han har gått tilbake med 13,6 prosent for menn.

