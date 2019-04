Russland varslar missiltest i Norskehavet

innenriks

Missiltesten skjer mellom 11. og 14. april, Ifølgje luftfartsoversikta Notice to Airmen (NOTAM), skriv VG.

– Vi registrerer at dei ønsker å etablere eit NOTAM-område vest for Lofoten. Dei har dei den fulle retten sin til då det er internasjonalt luftrom og farvatn, seier oberstløytnant Ivar Moen, talsmann for Forsvarets operative hovudkvarter.

Russland hadde tilsvarsande aktivitet utanfor norskekysten då Noreg var vertsland for NATO-øvinga Trident Juncture i oktober og november i fjor. Då utførte Russland totalt fire militærøvingar i Noregs økonomiske sone.

(©NPK)