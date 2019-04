Over 40.000 bøsseberarar skal samle inn pengar til vatn og klima

innenriks

Klimaendringane gjer at stadig fleire er på flukt i eige land, og over heile verda kjempar ungdom for klima. No skal norske konfirmantar over heile landet samle inn pengar som gjer det mogleg for Kirkens Nødhjelp å vere til stades med reint vatn i katastrofar, skriv organisasjonen i ei pressemelding.

– Aksjonen gir ei moglegheit til å omsetje engasjementet i klimakampen til handling. Mange er allereie hardt ramma og fleire tusen er på flukt i eige land frå flaum, tørke, ras og jordskjelv. Mangel på vatn tar liv kvar einaste dag, og Kirkens Nødhjelp er der med reint vatn og livsnødvendig hjelp, seier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

Fasteaksjonen er Noregs nest største bøsseaksjon. Sidan 1985 har bøsseberarar frå heile landet årleg gått frå dør til dør og til saman har nordmenn gitt over éin milliard kroner.

– Utan støtta frå det norske folket hadde ikkje Kirkens Nødhjelp kunna drive det livsviktige arbeidet vi gjer. Saman bidrar vi til at mange av dei meste sårbare menneska i verda får moglegheita til å jobbe seg ut av fattigdom, og til å reise seg i krig og katastrofar, seier generalsekretæren.

