Nye reglar ved kjøp og sal av bil

Frå 29. april kan omregistreringsavgifta ikkje lenger betalast på ein trafikkstasjon.

Statens vegvesen får kvart år over ein million salsmeldingar. Åtte av ti gjer det allereie på nett, og no vil dei ha endå fleire over på digitale sjølvforsyningsløysingar.

– Det raskaste er å betale omregistreringsavgifta direkte på vegvesen.no. Då kan du samtidig skrive ut eit mellombels vognkort og ta bilen i bruk med ein gong, så sant du òg har forsikringar i orden, seier Lars Normann Leivseth Johansen i skatteetaten.

Dersom du ikkje har høve til å bruke dei digitale tenestene, må du kontakte Statens vegvesen for å få betalingsinformasjon.

Legitimasjon

Ei anna endring som tek til å gjelda frå 29. april, er at du må legitimere deg når du leverer salsmelding på papir.

– Legitimeringsplikta innfører vi for å ta vare på tryggleiken til dei som kjøper eller sel bil. Her er det ofte snakk om store pengar som skal skifte eigar. Vi er opptatt av å sikre transaksjonane, seier Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Ved levering digitalt, legitimerer du deg ved å logge på.

Fire dagars stopp

Skal du selje eller kjøpe bil i slutten av april, må du vere merksam på at tilgangen til alle køyretøytenestene på vegvesen.no vil vere nede 25. til 28. april på grunn av omlegging til nytt motorvognregister.

I denne perioden blir det ikkje mogleg å kjøpe prøveskilt, levere salsmelding, betale omregistreringsavgift, gjennomføre omregistrering eller avregistrerte køyretøy.

