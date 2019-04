Ny undersøking: Kvar tredje arbeidstakar jobbar gratis overtid

innenriks

Det er YS-forbundet Negotia som har gjort ein djupneanalyse av YS Arbeidslivsbarometer. Der kjem det fram at ein av tre arbeidstakarar svarer nei på spørsmålet «blir arbeidstida di utover alminneleg arbeidstid registrert».

– Det analysen vår viser, er at kvar tredje arbeidstakar ikkje får registrert det som i realiteten er overtid. Dermed får dei ikkje betalt for dette, seier Monica A. Paulsen, leiar i YS-forbundet Negotia.

Analysen viser òg at kvar tiande arbeidstakar gjennom ein månad jobbar meir enn 10 timar ein arbeidsdag «ofte» eller «alltid».

Pålagt overtidsarbeid kan etter arbeidsmiljølova i utgangspunktet ikkje overstige 10 timar på sju dagar, 25 timar i fire samanhengande veker og 200 timar i ein periode på 52 veker. Vidare kan overtidsarbeid berre påleggast når det er eit særleg og tidsavgrensa behov.

Paulsen påpeikar at det i aller høgaste grad skal bli gitt overtidsbetaling ved arbeid utover alminneleg arbeidstid.

– Sjølvsagt skal overtid registrerast og bli kompensert. Her er det openbert rutinesvikt i mange verksemder. Analysen vår viser at dette har vore ei utfordring i fleire år. Vi vil no vurdere å be Arbeidstilsynet sjå på korleis dette kan kontrollerast betre i tida framover, seier ho og legg til at det òg kan skjule seg mørketal.

– Vi har medlemsgrupper som rapporterer at arbeidsgivar definerer stillinga deira som såkalla «særleg uavhengig». Det gir noko meir fleksibilitet, men også mindre betalt overtid, seier Paulsen.

