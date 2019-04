Nordmenn bekymrar seg for ulik behandling i helsevesenet

innenriks

62 prosent meiner at det norske helsevesenet er todelt, og at lommeboka avgjer kor god behandling ein får, skriv Klassekampen. Dei fleste – 78 prosent – meiner dette er negativt, og 64 prosent meiner det bidrar til at skilnadane aukar.

Tala kjem frå helsebarometeret frå Kantar TNS, som baserer seg på 2090 representative intervju gjennomført i januar i år.

– Underfinansiering

– Vi deler bekymringa til folk om at lommebok eller adresse skal avgjere kva slags hjelp du får. Ikkje på noko anna område viser dei aukande sosiale skilnadene så godt som på helsefeltet, seier helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol i Ap.

– Det er dokumentert gjennom fleire saker i media at også avansert kreftbehandling blir tilbodne i ein privat marknad. Det er ei alvorleg tillitsutfordring. Folk forventar at dei skal få tilgang til den beste behandlinga i den felles tenesta vår. Då må ein prioritere det som er viktigast, seier Kjerkol. Ho seier til VG at det er folk som ikkje får behandling, fordi sjukehusa ikkje har råd.

– Det er snakk om ei kronisk underfinansiering av sjukehusa, som gjer at det nyaste innan kreftmedisin berre blir tilgjengeleg for dei som har råd til å betale.

Høie usamd

Helseminister Bent Høie seier til avisa at han ikkje er samd at sjukehusa er treige med å ta i bruk ny behandling:

– Veldig mykje av den nye kreftbehandlinga er tatt i bruk. Mykje blir tatt i bruk, sjølv om noko ikkje blir godkjent, fordi effekten ikkje er god nok eller fordi legemiddelselskapa tar for høg pris, seier Høie.

