Løgnaslaget blir ikkje straffa for ordet nazifrisør

innenriks

Det melder Stavanger Aftenblad.

Merete Hodne må betale 367.571 kroner i sakskostnader.

Hodne tapte saka i Stavanger tingrett i fjor, då retten frifann Løgnaslaget for injuriar etter å ha omtalt henne som «nazifrisør». Ho kravde inntil 200.000 kroner i oppreising frå kvart av medlemmene i revygruppa som framførte songen «En hårsår frisør frå Bryne».

Ho anka avgjerda frå tingretten til lagmannsretten, men vann altså ikkje fram.

Framsyninga «Løgnasevangeliet» vart sett av 25.000 personar, og var inspirert av saka der Hodne vart dømt for å avvise Malika Bayan i frisørsalongen sin fordi Bayan hadde på seg hijab.

I den saka vart Hodne dømt til å betale 7.000 kroner i bot for brot på diskrimineringslova. Den saka gjekk heilt til Høgsterett. Hodne prøvde òg å få retten til å forby at revygruppa brukte omgrepet «nazifrisør», men utan å få medhald.

Merete Hodnes advokat, Per Danielsen, seier til NRK at det er naturleg å anke saka inn for Høgsterett.

– Viss dette blir ein ståande dom, så opnar vi ei heil ny dør. Då er det greitt å kalle folk for nazist i ulike samanhengar. Det er ei dør vi alltid har halde lukka, seier Danielsen.