Kraftig auke i beslag av ulovlege laksegarn

innenriks

Talet på garn som vart beslaglagt av Statens naturoppsyn (SNO), vart nesten dobla frå 375 i 2017 til 702 i fjor, skriv Nationen.

– Både omfanget og grada av alvor i ulovleg laksefiske med garn aukar, seier seksjonsleiar Arnstein Johnsen i SNO. Hittil i år er 11 garn beslaglagt.

Oppsynsdirektør Morten Kjørstad seier tala, og utviklinga dei speglar, er nedslåande.

– Dette kjem av auka ulovleg fiske, ikkje at vi har vorte flinkare til å føre kontroll. Dette er tjuveri frå fellesskapet og miljøkriminalitet som kan ha store konsekvensar for sårbare villaksstammer. I år intensiverer vi lakseoppsynet for å få bukt med problemet, seier Kjørstad.

Han legg til at oppsynet mistenker at noko av det som blir avdekt, er organisert ulovleg fiske for sal. Kjørstad minner om at tjuvfiske for sal er eit alvorleg lovbrot, som kan straffast med fengsel.

