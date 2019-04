Kampen om avfallsdeponi er ikkje over

innenriks

– Det er ikkje selskapet vårt Noah som er ansvarleg for at det skal komme ny behandlingskapasitet for farleg, uorganisk avfall i landet vårt. Det er staten Noreg ved regjering og Stortinget, seier Bjørn Rune Gjelsten til VG.

Etter over sju år med utvikling av ny mottakskapasitet for farleg spesialavfall i Dalen gruve i Brevik i Telemark, stoppar Gjelsten og avfallsselskapet hans Noah investeringane i prosjektet.

Noahs anlegg på Langøya i Holmestrand byrjar å bli fullt, men Gjelsten har ikkje fått velsigning frå regjeringa til å gå vidare med utvikling av gruvene under Brevik. No kan det ende med at staten må ta over prosjektet, trur Gjelsten.

Tilbyr staten å ta over

– Ja, det gjer eg, dersom det løyser situasjonen. Vi trur staten fort kan bli ansvarleg eigar og driv dersom han ikkje kan legge forholda til rette for at næringslivet sjølv kan ta denne oppgåva. Noah er ikkje avhengig av å drive farleg avfallsverksemd i Noreg, seier Gjelsten.

Han har bedt om ein statleg reguleringsplan for å få overprøvd avgjerda til Porsgrunn kommune om å nekte å omregulere området slik at kalkgruvene kan bli framtidsdeponi for farleg avfall i Noreg.

Regjeringa har utsett å ta ei avgjerd i vente på vurderingane til ei ekspertgruppe som er sett ned for å sjå på saka.

Bellona-leiar gir ikkje opp

Til NRK seier Bellona-leiar Frederic Hauge at Brevik er det beste deponialternativet.

– Politikarane får seg eit skikkeleg problem om dei meiner ny teknologi kan erstatte behovet for deponi, seier Hauge.

Han omtaler dagens nyheit som dramatisk og meiner staten framleis bør sikre gruvene i Brevik som deponi for framtida.

Trøbbel for Venstre

Prosjektet har møtt stor lokal motstand i Porsgrunn og nabokommunen Bamble etter at Miljødirektoratet gav fjellhallane i Brevik grønt lys til å ta over når Langøya-deponiet er fylt opp i 2022. Direktoratet meiner det er mogleg å etablere anlegget i Brevik innan deponiet på Langøya er fullt, men medgav i november i fjor at tida er «svært knapp».

I februar sa Carl-Erik Grimstad, som sit på Stortinget for Venstre, til VG at partiet bør vurdere å gå ut av regjeringa dersom det blir opna for å lagre spesialavfall i dei gamle gruvene.

I 2017 lova Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen (V) at partiet ikkje ville overkøyre lokaldemokratiet.

Måndag kveld seier Elvestuen til NRK at han no vil ha eit ekspertutval som kan sjå på alternative metodar.

– Porsgrunn har sagt nei. Då må vi sjå på kva for alternativ som finst, seier han.

