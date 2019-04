Håkon Haugli ny sjef for Innovasjon Noreg

innenriks

Haugli går frå stillinga som administrerande direktør i Abelia, NHOs foreining for kunnskaps- og teknologibedrifter. Han tiltrer stillinga 1. august i år.

– Vi har fått ein erfaren og allsidig leiar med bakgrunn frå næringsliv, politikk og organisasjonsliv. Haugli kjenner Innovasjon Noreg godt frå utsida, seier styreleiar Gunnar Bovim Innovasjon Noreg.

Selskapet presenterte den påtroppande direktøren under ein pressekonferanse i Trondheim måndag kveld.

Tidlegare Ap-politikar

Haugli er utdanna jurist frå Universitetet i Oslo. Han har leidd Abelia frå 2014. Tidlegare har han hatt leiarstillingar i forsikringsselskapet Gjensidige og jobba i ISCO Group og McKinsey.

Den påtroppande direktøren sat på Stortinget for Arbeidarpartiet i perioden 2009–2013 og var medlem av kommunal- og forvaltingskomiteen og helse- og omsorgskomiteen. Han var òg med i Stortingets delegasjonar til Europarådets parlamentariske forsamling og FNs hovudforsamling.

– Dugeleg og erfaren

– Den breie erfaringa, òg internasjonalt, og dessutan deltakinga i ei rekke råd og utval bidrar til at Haugli har svært god samfunns- og næringslivsforståing og forståing av rolla, seier Bovim.

– Eg kjenner Haugli som ein dugeleg og erfaren pådrivar for norsk næringsutvikling. Erfaringa hans gjer han godt eigna til å leie selskapet. Eg ser fram til å samarbeide med han og styret om næringsutvikling i heile landet, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Innovasjon Noreg har som formål å auke innovasjon i næringslivet over heile landet, profilere norsk næringsliv og Noreg som reisemål. Selskapet har kontor i fylka i alle landet og i 27 land.

Overtar etter Krohn Traaseth

Haugli overtar roret etter Anita Krohn Traaseth, som takka for seg som administrerande direktør i slutten av november i fjor. Ho vart henta inn som eit friskt pust til Innovasjon Noreg i 2014, men seinare har det vorte stormfullt i kasta rundt henne.

I 2016 fekk ho ei skriftleg åtvaring frå styret, som kritiserte henne for mellom anna mangelfull rolleforståing, manglande evne til å ta kritikk og problematiske utspel i offentlegheita.

I haust vart tilsettingspraksisen i Innovasjon Noreg granska etter at det vart kjent at milliardærarvingen Katharina Andresen fekk eit engasjement utan at stillinga var lyst ut. Revisorfirmaet Deloitte konkluderte likevel med at tilsettinga av Andresen var i tråd med lover og reglar.

(©NPK)