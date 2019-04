Demonstrasjon mot gruvedrift i Kvalsund

innenriks

Rundt rekna 50 demonstrantar frå Naturvernforbundet og Norske Samars Riksforbund (NSR) møtte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) då han kom til folkemøtet i Kvalsund i Finnmark måndag kveld.

– Det vart halde appellar, og Isaksen høyrde på dei første, men fekk ikkje med seg alle. Men det skal gjentakast under den opne spørsmålsrunden, seier landsstyremedlem Beaska Niillas i NSR til NTB.

– I korte trekk kan vi seie at alle demonstrantane er samde om at denne gruva ikkje kan byggjast. Argumenta våre går ut på at utsleppa er mykje farlegare enn beskrive, og kan i verste fall påverke heile regionen dersom utslepp blir dumpa i matfatet vårt, seier Niillas.

Geir Jørgensen i Naturvernforbundet deler Niillas frykt for farlege utslepp. Han meiner den positive innstillinga til kommunepolitikarane til gruvedrifta er basert på utdaterte rapportar.

– Dette er inga lokalsak, men handlar om store miljøgifter som skal ut i nasjonale fjordar. Og det kan vi ikkje godta. Med tanke på kor vi er, var oppmøtet bra, seier Jørgensen i NTB.

Naturvernforbundet hadde i forkant varsla at dei skulle delta i demonstrasjonen, men vart av andre årsaker forhindra i å delta.

Positiv ordførar

Næringsdepartementet gav 14. februar driftskonsesjon til Nussirs koparutvinning i Kvalsund. Gruvedrifta har fått mykje kritikk for planane om å lagre gruveavfall på botnen av Repparfjorden.

Kvalsund-ordførar Terje Wikstrøm har likevel vore positivt innstilt til gruvedrifta.

– Kvalsund treng nye arbeidsplassar. Befolkningstalet går ned, og vi klarer ikkje å behalde ungdommen vår, sa ordføraren.

Han innleidde folkemøtet som vart arrangert av Hammerfest næringsforeining i Kvalsund måndag kveld.

Lokalet i Miljøbygget var fylt til randa av tilhøyrarar som også fekk høyre næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) argumentere for kvifor han meiner gruvedrifta er eit godt vedtak.

– Det vil bidra til lokale arbeidsplassar, lokal kunnskap og ei større regional næringsutvikling, sa Isaksen til dei frammøtte.

Han forsikra at omsynet til miljøet står sterkt, og at dei har lent seg på tilrådingar frå Klima- og miljøverndepartementet som tilseier at økosystemet vil komme tilbake til deponiområdet når gruvedrifta tar slutt. Og dessutan at området utanfor vil påførast liten skade.

– I ei sånn sak er det alltid avvegingar. Denne prosessen har gått føre seg i rundt 10 år, og det inneber at vi måtte ta nokre avgjerder. Men dette har vore ein demokratisk prosess, sa Isaksen.

Varslar rettssak

Fleire aktørar, mellom anna Sametinget, har klaga på konsesjonsvedtaket. Saka skal dermed behandlast av Kongen i statsråd.

– Vi har eit lite håp om at dei kjem til fornuft der nede i Oslo. Viss ikkje blir det rettssak, seier Beaska Niillas i NSR til NTB.

Dei vil krevje at etableringa av gruvedrifta blir lagt til sides inntil ein eventuell rettsprosess kjem i gang.

– Viss ikkje det blir gjort, vil vi gå inn fysisk med diverse verkemiddel. Det er mange med partsevne i denne saka, kven det er, vil vi komme tilbake til, seier Niillas.

I alt 3.900 personar har så langt varsla at dei er villig til å lenkje seg fast for å hindre gruvedrifta.

– Langt unna føre-var prinsippet

Også Noregs Kystfiskarlag er kritiske til den planlagde gruvedrifta. Dei fryktar at drifta vil legge store delar av fjorden brakk og påverke økosystem og fiskebestanden i årevis.

– Noreg har gjennom internasjonale konvensjonar forplikta oss til å legge før-var prinsippet til grunn for forvaltinga av naturen vår. Dei planlagde utsleppa på Repparfjorden er etter synspunktet vårt så langt unna føre-var prinsippet vi kan komme, skriv Noregs Kystfiskarlag i ei pressemelding.

Dei meiner utsleppa er i strid med forpliktingar om gjenoppbygging av kysttorskstamma og utfasing av utsleppa langs kysten og i fjordane.

