Regjeringa vil ha raskare saksbehandling for utvising av asylsøkarar

– Vi får raskare bortvisingsvedtak når vi forenklar regelverket og dermed effektiviserer saksarbeidet. Det er heilt unødvendig at utlendingsstyresmaktene først må gjere vurderingar som ikkje har tyding for vedtaket. Det endrar vi no, seier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) om forslaget.

Ved å forenkle regelverket kan saksbehandlarane bruke mindre tid per sak, som igjen kan brukast til å behandle fleire like saker i same tidsrom, påpeikar han.

– Dette fører til betre ressursutnytting i forvaltinga, seier statsråden.

