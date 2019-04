Politiet bad om lukka dører i Florø-drapssak

innenriks

Ein 40 år gammal mann var først vitne i saka. Etter å ha vorte avhøyrde, vart han sikta for drap eller medverknad til drap. Fredag vart han framstilte for varetektsfengsling i Sogn og Fjordane tingrett.

Politiet krev mannen varetektsfengselet i fire veker med brev- og besøksforbod med full isolasjon dei to første vekene, skriv Bergens Tidende.

Mannen vart arrestert onsdag kveld, litt over eit døgn etter at ein 22 år gammal mann vart arrestert og sikta for drap. Begge er frå Florø og norske statsborgarar.

– Avlidne og dei to sikta kjenner alle kvarandre, seier påtaleansvarleg i saka, politiadvokat Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt.

Siktingane gjeld drap eller medverknad til drap, etter at ein 40 år gammal mann døydde i bustaden sin i Florø tysdag ettermiddag.

22-åringen har forklart at han slo til mannen som seinare døydde, men at han følte seg trua på livet. Dei to skal ha hamna i ein krangel der det visstnok var eit reiskap involvert.

Begge menn nektar straffskyld etter siktinga.

– Klienten min er svært påverka av den alvorlege siktinga han står overfor, og han har det vanskeleg, seier forsvararen til 40-åringen, advokat Ivar Blikra, til NRK.

