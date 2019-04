Moskusstammen på Dovre tel minst 237 dyr

innenriks

Det vart funne 172 moskusar i Oppdal og 65 i Dovre og Lesja. I fjor vart det talt 244 moskusar. Talet er stabilt sjølv om det i vinter er felt 17 dyr for å redusere bestanden.

Forvaltingsplanen for moskus seier at vinterbestanden på Dovrefjell bør haldast på rundt 200 dyr.

Fordi talet er høgare, rådde Fylkesmennene i Trøndelag, Oppland og Møre og Romsdal i fjor Miljødirektoratet til å felle moskus.

Statens naturoppsyn vart i januar i år bedt om å starte arbeidet ved å felle inntil 20 dyr no i vinter. Så langt er altså 17 felt.

– Vi meiner det framleis er behov for å felle dyr for å få bestanden ned. Uttak for å komme ned på bestandsmålet vil bli gjennomført over ein periode på tre til fire år, seier seniorrådgivar Erik Lund i Miljødirektoratets viltseksjon.

Mannskapet som deltok i årets teljing, identifiserte 209 vaksne dyr og 28 kalvar i kjerneområdet for moskus på Dovrefjell.

129 av dyra er kjønnsmodne kyr. Basert på erfaring gir dette rundt 70 nye kalvar fram mot sommaren.

