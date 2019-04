Miljøjubel for skjerpte reglar for kol i oljefondet

innenriks

Innskjerpinga vart kjent då regjeringa la fram fondsmeldinga fredag.

«I årets melding endres kullkriteriet slik at det også fanger opp selskaper med betydelig kullrelatert virksomhet i absolutt forstand. Kriteriets relative terskler på 30 prosent beholdes, men suppleres med absolutte terskler for kullutvinning og kullkraftkapasitet. Departementet legger opp til at tersklene settes til 20 millioner tonn for kullutvinning og 10.000 MW for kullkraftkapasitet», heiter det.

– Regjeringa innfører absolutte tersklar for kolkriteriet og legg fram vurderingar av klimakriteriet, slik at dette no kan praktiserast. I dag har vi òg sett ned eit utval som skal gjennomgå dei etiske retningslinjene, seier finansminister Siv Jensen (Frp).

Utvalet skal gjennomgå dei etiske retningslinjene for observasjon og utelukking, og det skal leiast av professor Ola Mestad. Utvalet er mellom anna gitt i oppgåve å vurdere om det er behov for endringar i dei etiske kriteria, blant anna om enkelte kriterium bør takast ut eller nye blir tatte inn.

– Ei riktig og viktig avgjerd

Leiar Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender kallar kolinnstramminga som «veldig gode nyheter».

– Dette er ei riktig og viktig avgjerd og ei god oppfølging av Stortingets opphavlege vedtak. Men vi meiner at regjeringa òg burde seie nei til å investere i selskap som planlegg auka kolproduksjon når vi veit at det ikkje er i tråd med klimamåla våre. Når dei først skal justere kolkriteriet burde dei ha inkludert desse.

– For ein gongs skuld kjem det gode nyheiter frå Finansdepartementet, seier Martin Norman, leiar for berekraftig finans i Greenpeace.

– Dette er eit steg i riktig retning. Vi bad om at kolkriteriet til oljefondet skal setje absolutte tersklar for kolutvinning og kolkraftkapasitet i 2015, og at dei gjer dette no, er vi glade for, held han fram.

Ber dei følgje Storebrand

Norman meiner likevel regjeringa burde gå endå hardare til verks for å få oljefondet heilt ut av kol – og at det trengst ein utfasingsdato, noko Storebrand har vedtatt for investeringane sine.

– I Storebrand har vi jobba med å stramme inn kriteria for kolinvesteringar sidan 2013 og har forplikta oss til å trekke oss ut av kol, som er ein døyande bransje, innan 2026. Vi oppfordrar fleire investorar, inkludert oljefondet, til å gjere det same, seier Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvalting.

Zeros daglege leiar Marius Holm kallar nyheita om kol «eit historisk gjennombrudd».

– Vi vil gratulere Venstre og KrF og delar av Høgre, som har kjempa for dette over lang tid.

Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV, meiner tida er overmoden for justeringane som regjeringa gjer for oljefondet.

– Stortinget vedtok i fjor å stramme til kolkriteriet og å auke investeringane i fornybar energi. No følgjer regjeringa opp, men klimaambisjonane må vidare opp.