Helsetilsynet går mot å endre abortlova

innenriks

I februar vart lovforslaget om å fjerne retten til sjølvbestemt fosterreduksjon presentert av fungerande KrF-leiar Olaug Bollestad og helseminister Bent Høie (H).

Lovforslaget vart sendt ut på høyring i februar, og då høyringsfristen gjekk ut 2. april var det komme inn 113 svar, 49 av dei frå privatpersonar. Regjeringa vil at abortnemnder og ikkje kvinnene sjølv skal avgjere slike saker.

Helsetilsynet skriv dette på heimesidene sine:

«Statens helsetilsyn mener at kvinnens rett til selv å bestemme utfallet av et svangerskap før utgangen av 12. uke skal være uendret, det vil si at retten kun bør begrenses av tungtveiende medisinske grunner. Det betyr at kvinnen alene skal kunne bestemme om antall fostre skal reduseres, under forutsetning av at det ikke er medisinske kontraindikasjoner for inngrepet».

– Vi ser at dette spring ut avein politisk avtale med ein deretter lite grundig gjennomgang av faglege og etiske premissar og konsekvensar, seier president i Den norske legeforeining, Marit Hermansen, til P4-nyheitene.

Den norske jordmorforening støttar heller ikkje forslaget og meiner det er vanskeleg å skjønne poenget med nemndbehandling når regjeringa seier at alle kvinnene uansett vil få innvilga ønsket om fosterreduksjon.

