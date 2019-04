Flytrafikken på Vestlandet går nesten som normalt

innenriks

– No køyrer vi på med 80 prosent av den kapasiteten vi har. Vi tar trafikken greitt unna, men det kan vere ein del forseinkingar i ettermiddagsrushet, seier fungerande lufthamndirektør Øystein Skaar ved Bergen lufthamn Flesland, til NTB.

– Vi kjem til å vere på 80 prosent så lenge ingen andre føresetnader endrar seg. I tillegg er det strålande vêr, og det er meldt fint vêr framover, så det er ingen hinder, fortel Skaar.

Han ønsker ikkje å kommentere årsaka til forseinkingane i morgontimane fredag før han har fått eit meir heilskapleg bilde av situasjonen.

For fredag morgon var det i ein periode full stans i flytrafikken på Vestlandet.

– På grunn av tekniske utfordringar med radaren over delar av Vestlandet er det for tida forseinkingar i all trafikk til og frå Bergen lufthamn og Stavanger lufthamn, skreiv Avinor på nettsidene sine på morgonen.

– Vi ber passasjerane om å ta kontakt med flyselskapet sitt, då det framleis kan oppstå ytterlegare forseinkingar utover dagen på enkelte avgangar, skreiv Avinor på Twitter rundt 11.