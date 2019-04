Dagtilbod til personar med demens kan bli lovfesta

innenriks

Mellom 80.000 og 100.000 menneske lever med demens i Noreg i dag, ifølgje Folkehelseinstituttet. Dei fleste som blir ramma er over 75 år, og over 400.000 er pårørande. Anslag viser at talet på personar med demenssjukdom vil doble seg mot 2050.

Om 30 år kan 200.000 av oss ha fått ein demensdiagnose.

For å møte desse utfordringane vil regjeringa lovfeste at alle kommunar skal ha eit dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens, skriv Helse – og omsorgsdepartementet.

– Stadig fleire blir ramma av demens. Både for den som har sjukdommen og for pårørande er det viktig med meiningsfulle og gode opplevingar i kvardagen. Eit godt dagaktivitetstilbod bidrar til dette og kan auke livskvaliteten til personar med demens, seier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Som del av Demensplan 2015 etablerte regjeringa i 2012 ei tilskotsordning til dagaktivitetstilbod til personar med demens. Frå 2020 vil tilskotet bli overført til rammetilskotet til kommunane, og det blir tatt sikte på at lovplikta skal tre i kraft frå 1. januar 2020.

(©NPK)