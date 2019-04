Ytterlegare ein mann sikta for drap i Florø

innenriks

– 40-åringen, som er busett i Florø, var i politiavhøyr som vitne. Opplysningar som kom fram under dette avhøyret, jamført med andre opplysningar i saka, gjorde at politiet meiner det er overvekt av sannsyn for at han deltok i eller medverka til drapshandlinga, opplyser politiadvokat Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt.

Politiet tar sikte på å framstille mannen for varetekt fredag. Då skal han òg avhøyrast.

Den 22 år gamle mannen som frå før var sikta for å ha drepe ein 40 år gammal mann i Florø tysdag, vart torsdag varetektsfengsla i fire veker i Sogn og Fjordane tingrett, kor to veker i fullstendig isolasjon.

Politiet arbeider torsdag vidare med å kartlegge rørslene for sikta tysdag 2. april. Dei ønsker ikkje å kommentere kva 22-åringen har forklart, eller korleis han stiller seg til siktinga.

