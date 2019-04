Støre opnar landsmøtet med kraftige spark mot høgre

innenriks

Det var ein offensiv Støre som opna landsmøtet til partiet torsdag.

– Vi treng ikkje høgrepolitikk, vi treng sterkare fellesskap, slo Støre fast i opningstalen til dei 300 landsmøtedelegatane og fleire hundre andre gjestar og observatørar.

Utviklinga under den sittande regjeringa summerer han slik: Pensjonistane får dårlegare råd. Tre av ti familiar har fått mindre å betale rekningar med, medan dei rikaste får skattekutt.

– Mangel på styring

Støre var særleg krass mot Frps styring av justissektoren og handteringa av politireforma.

– Makan til mangel på styring av justissektoren har Noreg aldri sett, slo Støre fast til applaus frå salen.

Han varsla at kampen for eit arbeidsliv med heiltid og faste stillingar vil bli ei hovudsak ved kommunevalet i haust. Det gjer òg kampen mot privatisering av velferdsstaten. Kravet om pensjon frå første krone vart òg nemnd.

Støre høyrest ut som han går til val mot Jens Stoltenberg, meiner Høgres nestleiar Bent Høie.

– Desinformasjon

– Han vil gå til krig mot pensjonsreforma, som var Stoltenbergs hjartebarn. Han vil ha ned bruken av mellombelse stillingar, men delen i mellombels jobb var høgare då Støre sjølv sat i regjering. Han kritiserer skattelettar som Arbeidarpartiet sjølv var med på å vedta, seier Høie, og skuldar Ap-leiaren for å spreie desinformasjon om mellombelse stillingar.

Frp-leiar Siv Jensen går i rette med kritikken av justispolitikken. Jensen påpeikar at soningskøen er fjerna, det er 2.800 fleire årsverk i politiet, gjeldspostane er lågare enn i 2014 og oppklaringsprosenten på seksuallovbrot har auka.

– Vi gjennomfører ei heil nødvendig reform for å mellom anna sørge for at vi kan slå hardare ned på digital kriminalitet, ikkje minst kampen mot groteske overgrep mot barn på nett, seier Jensen til NTB.

Åtvarar – ikkje sett eigne interesser først

På landsmøtet kan Støre gå på to store nederlag. AUF har vind i segla med krava om eit oljefritt Lofoten og eit ja til FNs atomvåpenforbod.

I talen til eit parti som det siste halvanna året har vore ridt av metoo-skandalar og konfliktar, mellom anna rundt Trond Giskes forsøk på å skaffe seg nye verv, mante Støre til samhald og å setje politikken først.

– Vi skal finne løysingar og vere usamde. Men då vil eg be dykk hugse: ingen av oss er viktigare enn dei vi er til for, sa han.

Overfor NTB seier han at han synest det var naturleg å minne om dette i ein tale til landsmøtet der fellesskap var eit viktig stikkord.

– Vi er ombodsmenn og -kvinner for folk. Dei er dei viktigaste for oss. Vi må aldri komme dit at eigne interesser går føre dei, seier han.

Støre medgir at han ikkje kan vere sikker på at oljekompromisset til partiet frå 2017, som han har forsvart gjentatte gonger, blir ståande under landsmøtet. I talen gjentok han bodskapen om at oljenæringa ikkje skal avviklast. Samtidig lova han at Noreg skal vere først i verda med å gjere sokkelen utsleppsfri og lova å ta utfordringa frå klimastreikande ungdom.

«Lynende forbanna»

Støres tale fall ikkje i god jord blant klimaaktivistar.

– Støre har ikkje skjønt poenget med streiken i det heile når han ikkje lyttar til kravet til streikande ungdommar om å stanse oljeleitinga og skape nye klimavennlege arbeidsplassar. Norsk olje kokar kloden. Då er denne omfamninga av klimastreiken hol og utan innhald, seier leiar i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord.

Miljøpartiet Dei Grønes Arild Hermstad seier han vart «lynande forbanna» av å høyre Støre.

– Nei, olje og gass er inga framtidsnæring, men tvert imot den største einskildtrusselen mot jordas klima. Kom deg ut av oljealderen, Jonas, skriv han på Twitter.

(©NPK)