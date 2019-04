Skattemeldinga lagt ut – påloggingstrøbbel gjennom natta

innenriks

– Høg trafikk. Det er mange som vil sjå skattemeldinga si no. Prøv igjen om ei stund, var beskjeden nokre timar på skatteetaten.no, men meldinga vart fjerna rundt 0.30 natt til torsdag. Klokka 6 torsdag morgon var det framleis problem med innlogginga. Etter det NTB erfarer, fungerer Altinn som det skal, viss ein først kjem seg dit.

– ID-porten er for augneblinken ustabil på grunn av svært høg trafikk i løysinga. Det blir jobba med å løyse problemet, er driftsmeldinga som vart lagt ut av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) seint onsdag kveld. Torsdag morgon var det ikkje komme noka oppdatering om framdrifta. Difi har ansvaret for ID-porten, som er flaskehalsen tusenvis av nordmenn må gjennom for å komme inn på nettsidene til Altinn og sjå skattemeldinga.

Meldinga er første peikepinn for mange på om dei skal få pengar igjen eller betale restskatt etter skatteåret 2018.

