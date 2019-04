Russebussulykke i Bergen lagt bort

innenriks

Ifølgje Bergens Tidende har etterforskinga vist at den då 19 år gamle mannen gjekk på busstaket medan bussen var i fart, og han vart treft av ein gjenstand då bussen var på veg gjennom Arnanipatunnelen natt til 12. mai 2016.

Russebussen var ifølgje politiet i dårleg teknisk stand og hadde ei rekke feil og manglar. Dei slår likevel fast at det ikkje var noko av dette som i seg sjølv medverka til ulykka.

– Det var fleire medeigarar. Ingen har vorte straffeforfølgde for feil og manglar som bussen hadde, seier politiadvokat Kjetil Linge Tomren.

Sjåføren, som var henta inn frå Litauen, har i avhøyr forklart at han ikkje visste at det var ein russ på taket, og gjennom etterforskinga har politiet ikkje funne bevis for at sjåføren kan klandrast.

Den skadde russen, no 22 år gamle Hogne Borgen Brekke, vart erklært klinisk død etter ulykka. Han har fått ein varig hjerneskade og lidinga afasi, men ifølgje mora går det overraskande bra med utviklinga. Allereie året etter ulykka talte han til russen og oppfordra dei til å vere forsiktige.

(©NPK)