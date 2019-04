Nav: 3.100 fleire får sosialhjelp etter strengare AAP-reglar

innenriks

I ein kronikk skriv statistikksjef Ulf Andersen at det har vorte 3.100 fleire sosialhjelpsmottakarar med det nye AAP-regelverket. Berekninga er basert på førebelse tal frå Statistisk sentralbyrå, og Nav vil gjere meir djuptgåande analysar av effekten av AAP-innstramminga gjennom 2019.

– Det store spørsmålet i debatten har vore om regelendringa har ført til at fleire går over på sosialhjelp. Ho har utvilsamt gjort det, skriv Andersen.

Arbeidsavklaringspengar er ei trygdeyting finansiert av staten, medan økonomisk sosialhjelp blir utbetalt av kommunane. Nav har derfor også rekna på utgiftsauken kommunane har hatt som følgje av innstramminga. Frå 2017 til 2018 auka utgiftene til sosialhjelp i Noreg med rundt 500 millionar kroner. Ein tredel av auken gjeld tidlegare AAP-mottakarar som har hamna på sosialhjelp.

Dagsavisen har vore i kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet om saka. Statssekretær Guro Angell Gimse (H) seier departementet er i dialog med KS for å kartlegge i kva grad AAP-endringane har betyding for utgiftene til kommunane. Departementet følgjer samtidig nøye dei endringane som vart innførte for eit drygt år sidan og verknadene av desse.

