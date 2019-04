Kreftregisteret skal samle legemiddelinformasjon

innenriks

Det nye samarbeidsprosjektet Inspire skal samle informasjon om kva for kreftpasientar som får kva for legemiddel, og for kva.

Prosjektet har ei kostnadsramme på meir enn åtte millionar kroner og blir finansiert gjennom eit spleiselag mellom Kreftregisteret, Legemiddelindustrien og Kreftforeningen, skriv Dagens Medisin.

– Vi manglar kunnskap om medikamentell behandling på nasjonalt nivå. Det finst i kvar enkelt pasientjournal, men det finst ikkje ei samla oversikt. Dermed kan norske fagfolk og helsestyresmaktene ikkje kvalitetssikre medikamentell kreftbehandling nasjonalt, seier direktør i kreftregisteret, Giske Ursin, til Dagens Medisin.

Kreftregisteret får i dag opplysningar frå ei rekke instansar. Opplysningar om medikamentell behandling blir likevel rapportert manuelt frå sjukehusa.

Ifølgje Ursin vil det nye prosjektet føre til betre pasienttryggleik.

– Dette er òg viktig for å sjå om pasientane får behandling i tråd med nasjonale retningslinjer og om pasientane får likeverdig behandling – uavhengig av kva for sjukehus dei blir behandla ved og kor dei bur, seier Ursin.

Prosjektet skal riggast som ein pilot og startar med lungekreft og brystkreft. På sikt skal alle kreftformer og pasientar med i systemet. Nokre sjukehus manglar nødvendige datasystem og vil førebels ikkje kunne vere med.

(©NPK)