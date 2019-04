2,9 millionar nordmenn får truleg tilbake pengar på skatten

innenriks

Det viser dei førebelse utrekningane frå skatteetaten.

Dei som får pengar tilbake, får i gjennomsnitt 11.800 kroner. Dei 800.000 som må betale restskatt, må i snitt ut med 25.900 kroner.

Totalt har nordmenn vel 33,7 milliardar kroner skatt til gode. Den førebels utrekna restskatten er på 20,6 milliardar kroner.

Beløpa er førebelse. Det er først når du får skatteoppgjeret, at du får den endelege utrekninga av skatten, påpeikar skatteetaten. Skatteoppgjeret blir klart mellom juni og oktober.

Viktig å sjekke

Skattemeldinga for lønnstakarar, pensjonistar og personleg næringsdrivande er førehandsutfylt med opplysningar om inntekt, formue, bustad, gjeld og frådrag.

Skattedirektør Hans Christian Holte seier det er viktig at alle sjølve sjekkar skattemeldinga. Sjølv om meldinga er ferdig utfylt, kan det vere opplysningar som ikkje stemmer, og frådrag som ein kan gå glipp av.

– Skatteetaten veit ikkje alt om deg, og det er du som kjenner økonomien din best. Vi får stadig meir informasjon om deg, men du er sjølv ansvarleg for å gi fullstendige opplysningar som er grunnlaget for å rekne ut skatten din, seier Holte.

På nettsidene til skatteetaten kan ein bruke frådragskalkulatoren for å sjekke kva frådrag som kan førast opp.

Inntektskjelder som kan gi trøbbel

Dei siste åra har det komme fleire utleigetilbydarar på marknaden, og delingsøkonomien er noko som kan gi nye utfordringar i skattemeldinga.

Forbrukarøkonom Derya Incedursun i Nordea trekker fram særleg to inntektskjelder forbrukarane bør vere merksame på: korttidsutleige av bilar og bustader.

– Utleige av privat bil eller bustad må førast inn i skattemeldinga. Har du ufullstendige opplysningar, risikerer du å få tilleggsskatt, seier ho.

Fristen for å levere skattemeldinga er 30. april for lønnstakarar og pensjonistar og 31. mai for næringsdrivande.

Berre éin av fem har oversikt

Berre 20 prosent har god eller full oversikt over kor mykje dei får igjen eller må ut med i restskatt, før dei har sjekka skattemeldinga. Det viser ei ny undersøking som Respons Analyse har gjort for SpareBank 1.

Av dei 1.073 respondentane svarer 4 prosent at dei har full oversikt. 16 prosent seier dei har god oversikt, medan 35 prosent, vel ein tredel, svarer at dei har ei viss oversikt. Heile 39 prosent har liten eller inga oversikt.

Påloggingsvanskar

Etter at skattemeldinga vart gjort tilgjengeleg onsdag kveld, var det så stor pågang hos skatteetaten gjennom natta at innlogginga braut saman.

Torsdag var ID-porten tilbake i stabil drift.

– ID-porten er oppe og stabil, men dei som loggar seg på skattemeldinga, må vere førebudde på å få beskjed om å vente litt og prøve igjen seinare i morgontimane. Dette er eit tiltak for å sørge for at systemet ikkje blir overbelasta i dei alle travlaste timane, og vi ventar at trafikken minkar litt etter klokka 10, heiter det i ei driftsmelding frå Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) torsdag formiddag.

Difi har ansvaret for ID-porten, som er flaskehalsen som tusenvis av nordmenn må gjennom for å komme inn på nettsidene til Altinn og sjå skattemeldinga.

