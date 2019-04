WWF lanserer næringslivsopprop for naturen

innenriks

Miljøorganisasjonen har allereie fått med seg Orkla, Storebrand, Stormberg, Jernia, REV Ocean og Vestre, og håper fleire vil bli med.

Målet er å skape ein brei allianse av selskap som støttar arbeidet med ein global naturavtale og som vil ta meir ansvar for naturkonsekvensane av eiga verksemd.

Verksemdene ber regjeringa om å arbeide aktivt og målretta for at ein global naturavtale kjem på plass under klimatoppmøtet i Kina i 2020.

Miljøtale

Oppropet vart lansert onsdag, då WWFs leiar Bård Vegar Solhjell arrangerte Miljøtalen.

– Viss økonomien skal ha sin eigen tale, så skal i alle fall miljøet ha det òg! For i 2019 – og alle år etter 2019 – så må det å føre ein økologisk ansvarleg politikk vere like viktig som å føre ein økonomisk ansvarleg politikk, seier generalsekretær i Verdsnaturfondet (WWF) Bård Vegar Solhjell.

Arrangementet handla om kva norske styresmakter må gjere for å bidra til arbeidet for ein ny, global naturavtale, i tillegg til å stoppe tapet av naturmangfald i Noreg.

Naturmangfald

– Tap av naturmangfald er ei global utfordring på storleik med klimaendringane, seier Solhjell.

Til stades var kronprins Haakon og fleire andre aktørar innan politikk, miljø og næringsliv. Blant desse er tidlegare statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF), forfattar Maja Lunde, stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap), Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg og Vipp-sjef Berit Svendsen.

– Tida for løysingar startar med korleis vi snakkar om dette. Vi må fortelje den sanne historia om dei enorme fordelane ved å handle no, seier Solhjell.

