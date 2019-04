Snøhetta skal teikne det nye operahuset i Shanghai

innenriks

Tidlegare har arkitektkontoret òg teikna operahuset i Busan i Sør-Korea. The Shanghai Grand Opera blir dermed det tredje operahuset dei teiknar, skriv Aftenposten.

Når Snøhetta går i gang med prosjektet vil dei hente inspirasjon frå operahuset i Oslo, der det har vore ein suksess at publikum har tilgang til taket.

– Då vi fekk invitasjonen til å delta i denne konkurransen, var det ein føresetnad at publikum skulle kunne gå på taket på bygget. Derfor har vi valt den same sosiale opne demokratiske tilnærminga til dette bygget som Operaen i Oslo. Her har Operaen i Oslo sett ein standard, seier Snøhetta-grunnleggjar Kjetil Trædal Thorsen.

Etter planen skal operahuset i Shanghai stå ferdig i 2023. Bygget vil vere på 100.000 kvadratmeter. Det er betydeleg større enn operahuset i Oslo, som til samanlikning er på rundt 40.000 kvadratmeter.

Operahuset ligg ved Huangpu River, noko som ifølgje Thorsen betyr at det allereie ligg mykje bra infrastruktur i området. Bygget vil bli bygd med store opne glasfasadar, interiør av tre, og dessutan tre ulike salar som vil romme alt frå 2.000 til 1.000 sitteplassar.

