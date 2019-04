Regjeringa nådde ikkje bistandsmålet i fjor

innenriks

I alt enda bistanden på 34,6 milliardar kroner i fjor, viser ferske tal frå Norad.

– Eg skulle gjerne sett at statistikken viste ein sluttsum som kom endå nærare målet om 1 prosent, innrømmer utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

Årsaka til at 1-prosentmålet ikkje vart innfridd, er at norsk økonomi gjekk betre enn forventa.

– Ei anna årsak er at det vart utbetalt mindre enn det som var budsjettert mellom anna som følgje av forseinkingar i prosjekt. Desse midla er overførte til budsjettet for i år, seier Ulstein til NTB.

I alt er over ein halv milliard kroner overførte, ifølgje NORAD-statistikken.

Brasil størst

I kroner og øre auka likevel bistanden med ein halv milliard kroner frå 2017.

Om utgifter til naudhjelp blir tatt med i reknestykket, er Syria framleis det største mottakarlandet av norsk bistand med drygt 1 milliard kroner, følgd av Afghanistan og Brasil.

Ser ein bort frå naudhjelp, tronar likevel mellominntektslandet Brasil øvst på pallen med 686 millionar, med Afghanistan hakk i hæl med 607 millionar og Palestina med 512 millionar.

Det meste av støtta til Brasil går til å verne regnskogen.

– Går for sakte

Samtidig er bistanden til Afrika sør for Sahara på veg opp etter å ha falle jamt og trutt frå 2011 til 2016. I fjor gjekk i underkant av 5,8 milliardar kroner til dette området. Utviklinga er positiv, men det går for sakte, slår Ulstein fast.

– Det er dei sårbare landa som er lengst unna å lykkast med å nå berekraftsmåla, og dersom vi skal klare å nå måla, må vi trappe opp innsatsen i desse landa. Dette gjeld særleg landa i Afrika sør for Sahara.

Mindre til flyktningar

Ifølgje OECDs regelverk kan utgifter til flyktningar blir ført som bistand det første året etter at flyktningane kjem til landet. I 2016 gjekk kvar femte norske bistandskrone til flyktningar her i landet.

No har tendensen snudd: I fjor enda utgiftene til flyktningar på under 1 milliard kroner for første gong på 10 år.

Statistikken viser òg at ein dryg tredel av bistanden, 13 milliardar kroner, vart kanalisert gjennom FN-systemet og Verdsbanken, medan 7,5 milliardar gjekk gjennom frivillige organisasjonar som Flyktninghjelpen, Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp og Redd Barna.

Satsingsområde

Dei store satsingsområda for bistanden er framleis helse og utdanning, men fjorårets statistikk viser òg ein markant auke i støtta som går til godt styresett og skattebistand.

– Mesteparten av pengane som skal til for å nå berekraftsmåla, må komme frå utviklingslanda sjølve. Derfor er det viktig å bidra til at land får gode, føreseielege og rettferdige skattesystem på plass. Vi har forplikta oss til å doble skattebistanden frå 2015 til 2020, påpeikar Ulstein.

Dei siste åra har òg støtta til seksuell og reproduktiv helse og rettar i utviklingsland auka. I fjor vart det utbetalt 1,6 milliardar bistandskroner til dette formålet, rundt 250 millionar kroner meir enn året før.

(©NPK)