Mann sikta for drap i Florø

innenriks

– Kriminalteknikarar, fleire etterforskarar og påtaleansvarleg har reist til Florø og vil jobbe frå Flora politistasjon. Innleiande kriminaltekniske undersøkingar startar i leilegheita der mannen vart funnen i kveld og fortset onsdag, opplyste politiet tysdag kveld.

Politiet opplyser at dei har arrestert ein mann i samband med saka. Han er sikta for drap og vart presentert for siktinga, men det lèt seg ikkje gjere å avhøyre han tysdag kveld, ifølgje politiet.

Fann medvitslaus mann

– Politiet vil prøve å avhøyre mannen onsdag saman med oppnemnd forsvarar Stig Nybø. Politiet vil ikkje gå nærare inn på eller kommentere bakgrunn for siktinga før sikta er avhøyrd.

Politiet drog til eit hus i Florø i samband med ei anna sak, og der fann dei ein medvitslaus mann. Helsepersonell vart tilkalla og starta førstehjelp, men livet stod ikkje til å redde. Mannen vart erklært død på staden.

Skadar

– Omstenda på staden og skadar på mannen gjer at politiet har starta etterforsking av mistenkjeleg dødsfall, opplyste Vest politidistrikt i ei pressemelding tysdag.

Politiet vil førebels ikkje seie noko om kva slags skadar mannen hadde.

Den døde skal obduserast ved Gades institutt i Bergen.

(©NPK)