Framandkrigar dømt til over sju år i fengsel

Mannen, som er busett i Stavanger-området, forlét den gravide kona si i 2013 for å få våpentrening i Syria, skriv Stavanger Aftenblad.

Retten finn det bevist at tiltalte var klar over at organisasjonane han slutta seg til dreiv med aksjonar som var å sjå på som terrorhandlingar. Men retten merkar seg at motivasjonen til mannen som framandkrigar synest å vere ein annan enn for mange andre.

30-åringen er etnisk uigur og kinesisk statsborgar. Han kom til Noreg i samband med familiegjenforeining i 2012. To år seinare fekk han opphaldsløyve med flyktningstatus.

Då Utlendingsdirektoratet sende han ei påminning om at løyvet måtte fornyast, var han i Tyrkia. Derfrå gjekk turen i to omgangar til Syria.

I retten forklarte han at han ved fleire høve var væpna. Men då saka mot han starta, nekta han straffskyld for deltaking i terrororganisasjonar.

Han forklarte at motivasjonen hans var å slutte seg til Turkistan Islamic Party og andre uigurar, som ledd i uigurane sin kamp mot kinesarane.

Vidare forklarte han at han aldri har hatt intensjon om å drive terror mot Noreg, eller andre vestlege statar som støttar kampen til uigurane. Han vart sikta av Politiets tryggingsteneste i 2017 og har sete i varetekt i Noreg i vente på rettssaka.

Aktor, statsadvokat Frederik G. Ranke, la ned påstand om ti års fengsel. Ein samrøystes rett kjem til at dette var for strengt.

Det blir mellom anna vist til at tiltalte langt på veg har gitt frå seg ei tilståing utan atterhald, sjølv om han ikkje erkjenner straffskyld. Det har òg gått lang tid sidan lovbrotet skjedde til dommen var klar, heiter det i dommen.

