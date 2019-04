Flest menn vil bli ny sjef i Innovasjon Norge

innenriks

I fjor sa Traaseth opp stillinga som administrerande direktør. Nettavisen har fått innsyn i den offentlege søkarlista.

Der står mellom anna bompengeaksjonist Cecilie Lyngby og tidlegare GK-sjef Nina Riibe, men også namn som KPMG-advokat Vivi Cecilie Bjerkaas og gründer og Høgre-politikar Steinar Hoel Korsmo.

Også Noregs mest ivrige jobbsøkar Thorbjørn Gaarder har søkt. Han har tidlegare søkt jobbar som både politimeister i Oslo, skattedirektør, pressegeneral, finansdirektør, helsetopp og politidirektør, ifølgje Dagbladet.

Det er òg to interne søkarar på lista. Det er Mona Skaret, som leiar divisjonen for vekstkraftige bedrifter og klynger, og Gro Dyrnes, som er direktør for Innovasjon Norge Americas, og leier kontoret i San Francisco.

På søkarlista er det òg juristar, daglege leiarar, styremedlemmer og investorar. Ei rekke personar er òg sett bort frå offentlegheit.

Det statlege selskapet har kontor i alle fylka i landet og i 27 land. Innovasjon Norge har rundt 700 tilsette.

