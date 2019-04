Fleire bjørnar i Noreg

innenriks

I fjor vart det registrert til saman 138 ulike brunbjørnar i landet i den tiande nasjonale innsamlinga av bjørneprøver. Det var 63 hobjørnar og 75 hannbjørnar, viser ein rapport frå NIBIO Svanhovd og Rovdata.

Det gir ein oppgang på 13 individ sidan 2017.

– Medan delen hannbjørnar har gått jamt nedover sidan starten av den landsomfattande overvakinga i 2009, ser vi at delen hobjørnar har auka jamt i same periode, og det nærmar seg no ei jamn kjønnsfordeling. Auken i talet på registrerte hobjørnar har skjedd i grenseområda mot nabolanda våre. Hobjørnar er viktig for reproduksjon og vekst i bestanden over tid, forklarer Jonas Kindberg, leiar i Rovdata.

Den norske bjørnebestanden er konsentrert i grenseområda mot Sverige, Finland og Russland, og det vart påvist flest bjørnar i Finnmark (49), Hedmark (44) og Trøndelag (32).

Berekningane frå Rovdata viser at det vart fødd åtte bjørnekull i landet i 2018. Det er under det nasjonale bestandsmålet på 13 årlege kull. Det er likevel eitt kull meir enn i 2017.

