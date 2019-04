Borgarlønnsforkjemparar møtest – vil gi 240.000 i årslønn til alle

innenriks

Konseptet borgarlønn, der alle får utbetalte ein viss sum per månad, har vorte møtt med stor skepsis, særleg av fagforeiningar, dei fleste parti og arbeidsgivarar som vil ha flest mogleg i arbeid. Fredag blir det halde ein konferanse om temaet i Oslo, skriv Dagsavisen.

Leiar Anja Askeland i BIEN (Basic Income Earth Network) Noreg tviler på at det er nok jobbar til alle i framtida.

– Mange jobbar blir automatiserte bort, og vi får stadig meir produktivitet per arbeidar. Vi ser denne utviklinga ved til dømes sjølvdrivne køyretøy, lager og butikkar. Industri og produksjon blir òg stadig meir automatisert, seier ho.

Askeland anslår at ei borgarlønn ideelt skulle vore 2,5 G, grunnbeløpet i folketrygda, som no er 96.883 kroner. Dermed blir det drygt 240.000 kroner. På spørsmål om Noreg har råd til dette, seier Askeland at spørsmålet er om vi har råd til å la vere.

Blant dei som har tatt til orde for borgarlønn er økonomiprofessor Kalle Moene og professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen. I fjor vart Ingeborg Eliassen og Sven Egil Omdal nominerte til Bragepris for boka «Borgerlønn – ideen som endrer spillet».

