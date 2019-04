Bergen kommune godtar Datatilsynets milliongebyr

innenriks

Avviket omfatta brukarnamn og passord til over 35.000 brukarar i den kommunale grunnskulen i Bergen i august i fjor. Hendinga vart først varsla av ein skuleelev.

– Dette er den første saka der vi varsla gebyr etter den nye Personvernforordningen. Det er òg det største gebyret vi har varsla nokon gong, sa Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon til Bergensavisen då varselet om bota vart sendt ut.

Tilsynet krev òg at kommunen skal gjennomføre ei rekke pålegg innan 30. april.

– Som Datatilsynet vil vi òg ta vare på personvernet best mogleg. Mange av pålegga har vi gjennomført. Nokre av dei har eit omfang som gjer at vi ønsker å komme nærare i dialog med tilsynet om gjennomføringa av dei, seier Kjetil Aarhus, digitaliseringsdirektør i kommunen.

I tilsvaret beklaga kommunen hendingane som medførte at saka oppstod, men meinte at reaksjonen frå Datatilsynet har vore for streng og at tilsynet burde gitt ei irettesetting.

– Vi ønsker å komme vidare i arbeidet med å sikre personvernet til bergensarane. Kommunen trur at ein god dialog med Datatilsynet om korleis vi kan løyse dette er ein betre måte å gjere det på enn ei klagebehandling, seier digitaliseringsdirektøren.

Kontrollorganet krev tofaktorpålogging på alle nett-tenester brukt til opplæring i samsvar med Personvernforordningen som tredde i kraft i mai i fjor.

– No skal vi undersøke alle nett-tenester som blir brukte i opplæringa for å sjå om dei imøtegår kriteriet om tofaktorpålogging. Dei digitale tenestene som ikkje har tofaktorpålogging må vi finne nye løysingar for gjennom ein fagleg dialog med Datatilsynet, seier Aarhus til Bergensavisen.

