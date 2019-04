Amnesty-rapport: – Nærast straffridom for valdtekt i Noreg

innenriks

Det skriv VG, om rapporten «Time for Change» som blir lansert onsdag.

Rapporten omhandlar valdtekt i Noreg, Sverige Danmark og Finland. 14 kvinner er djupneintervjua om valdtekt og møtet deira med politiet. I tillegg er representantar frå påtalemakta, politiet, politidirektoratet, bistandsadvokatar, forsvarsadvokatar og forskarar intervjua.

– Eitt av dei meste alvorlege funna er at det nærast er straffridom for valdtekt i Noreg i dag. Når vi veit omfanget av valdtekt, der det utan tvil er store mørketal, og ser på kor vanskeleg det er å bli dømt for ein valdtekt er det tydeleg at rettssystemet vårt ikkje fungerer optimalt, seier generalsekretær i Amnesty John Peder Egenæs til VG.

Rapporten viser at tala for valdtektsmeldingar i alle dei nordiske landa har auka, men det same er ikkje tilfelle for talet på dommar. I tillegg peikar rapporten på at det er fleire mytar og fordommar om valdtekt i rettssystemet.

Kvinnene har òg fortalt om kva påverknad valdtekta har hatt på liv og helse. Egenæs seier til VG at kvinnene ofte uoppfordra har fortalt om mellom anna depresjonar, angstreaksjonar, institusjonsinnleggingar og diagnostisert posttraumatisk stressforstyrring (PTSD). Han meiner helsestyresmaktene må erkjenne at valdtekt er eit folkeproblem.

