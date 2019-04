Utsleppa frå flytrafikken innanlands fall i 2017

innenriks

Utsleppa frå ruteflya har falle kvart år sidan 2014, og nedgangen frå 2014 til 2017 er på 11,9 prosent. I same perioden har talet på reisande på innanriksflygingane auka med 1,6 prosent.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har sett på utsleppa for alle dei sivile flygingane, og delt dei inn i kategoriane jetturbo (vanlege rutefly), helikopter og småfly.

Dei samla klimagassutsleppa frå dei sivile flygingane auka med 0,8 prosent i 2017 samanlikna med året før. Auken kom i helikoptertrafikken.

Utsleppa frå rutefly stod for 87 prosent av utsleppa, helikopter for 11 prosent og småfly for 2 prosent i 2017.

Tala inkluderer utslepp av CO2, metan og lystgass, der CO2 står for 98,5 prosent av utsleppa rekna om i CO2-ekvivalentar.

(©NPK)