Staten vedtar millionbot etter sprengingsulykke i Forsvaret

Påtalemakta konkluderte i februar med at Forsvaret braut både arbeidsmiljølova og den militære straffelova i samband med sprengingsulykka som førte til at 21 år gamle Hågen Skattum døydde.

Troms politidistrikt skreiv ut førelegget på ordre frå Troms og Finnmark statsadvokatembete.

Skattum mista livet fredag 27. oktober 2017 då eit tungt berbar mineryddingssystem gjekk av medan det vart klargjort for sprenging under eit kurs på Mauken skytefelt nær Skjold i Indre Troms. Han var i det første året sitt som sersjant. To andre vernepliktige som òg var i nærleiken, fekk høyrselsskadar.

