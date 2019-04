Støre vil lokke veljarane ned frå gjerdet med politikk i staden for personstrid

innenriks

Saman med nestleiar Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng møtte Støre pressa tysdag, to dagar før nær 1.000 partifolk samlar seg til landsmøte i Oslo. Her skal kanonane ladast før valet i haust, med ny politikk om mellom anna oppvekst og migrasjon. Over halvparten av delegatane er listetoppar som står i frontlinja når Ap skal hente tilbake veljarar dei har mista.

Meiningsmålingane dei siste månadene tyder på ein nedovergåande trend. Han skal snuast ved å snakke om politikk, lovar Støre.

– Erfaringa mi og overtydinga mi er at når Arbeidarpartiet snakkar politikk, så treffer vi folk heime, fordi eg trur at fleirtalet i Noreg ønsker dei løysingane. Når vi snakkar om ting som handlar om interne personalforhold, så er veljarane utolmodige. Dei fleste av dei går ikkje til andre parti, men til gjerdet, seier partileiaren til NTB.

Ny nestleiar

Laurdag skal landsmøtet velje ny nestleiar som erstatning for Trond Giske, som måtte gå av på grunn av varsla mot han. Valkomiteen har peika på fylkesleiar Bjørnar Skjæran frå Nordland, og han er alt ønskt velkommen til topps av Støre sjølv.

– Eg har reist både i Nord-Noreg og i distrikta som seier at dette er ei stemme Arbeidarpartiet har veldig godt av. Han har ei erfaring og ei stemme som kjem til å gi ei ny tyngde til Aps leiing, seier Støre.

Også Tajik seier ho ser fram til å samarbeide tettare med Skjæran.

– Tenker du at det no kan bli meir ro og mindre strid om personalsaker?

– Ja, det håper eg, seier ho til NTB.

Kritiserer kvinnepolitikar

Men metoo-sakene fortset å kaste skuggar over partiet. Giske-varslaren Line Oma kritiserte måndag kveld innstillinga til valkomiteen av Anette Trettebergstuen som ny leiar av Aps kvinnenettverk.

Oma meiner Trettebergstuen, som har vore likestillingspolitisk talsperson, har vore taus om Giske. Ho skuldar henne òg for å ha skjelt henne ut på telefon fordi ho stilte spørsmål ved partiets metoo-handtering og likestillingspolitikken.

Trettebergstuen avviser at ho skjelte ut Oma og hevdar ho deltok aktivt i metoo-debatten frå den byrja å rulle.

– Eg støtta rørsla og fremma politikk på Stortinget. Hadde eg ikkje vore i mammapermisjon store delar av året, hadde eg garantert bidratt endå meir i den offentlege debatten om politikken rundt metoo også, seier ho til Dagbladet tysdag.

– Engasjert og politisk sterk

Støre trur ikkje det brygger til ny intern personstrid. Der det er kjensler og engasjement, blir det strid, meiner han.

– Er ho ein god representant for kvinnene i Ap?

– Eg synest kvinnene i partiet skal få svare på det sjølve, men spør du ein mann, så vil eg seie at eg har opplevd henne, som leiar av familiefraksjonen vår og ansvarleg for likestilling i Stortinget, som ein veldig engasjert og politisk sterk talsperson, og det treng Arbeidarpartiet, seier Støre.

Tajik vil på si side ikkje kommentere Trettebergstuens kandidatur.

– Eg trur partileiinga skal vere veldig forsiktig med å gå inn i detaljar i innstillinga til valkomiteen. Dei har innstilt samrøystes på Trettebergstuen og så er det opp til landsmøtet å avgjere, seier Tajik til NTB.

På pressekonferansen lista Tajik opp sakene som vil skape diskusjon på landsmøtet, mellom anna forslag om auka barnetrygd versus fleire velferdsgode som skulemat, å avvikle heimelekser, og dessutan krav om at Noreg skal signere atomvåpenforbod. Dessutan brygger det til ny strid om Aps oljekompromiss om Lofoten, Vesterålen og Senja.

