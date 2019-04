Støre vil ikkje love varig vern Lofoten og Vesterålen

innenriks

Inntil vidare er saka avgjort, i tråd med at regjeringserklæringa slår fast at oljeverksemd i Lofoten Vesterålen og Senja ikkje skal konsekvensutgreiast i gjeldande stortingsperiode. Men spørsmålet er kva som blir Aps linje vidare etter det.

I eit intervju med Aftenposten vil ikkje partileiar Jonas Gahr Støre gå inn for ei klar linje.

– Eg vil ikkje forskotere landsmøtevedtaket, men det er ei stor grad av semje i Ap om å ta omsyn til sårbare område. Olje- og gassverksemda må bygge på kunnskap om sårbarheit og at vi går fram skritt for skritt. Dette er ein industri som skal utviklast, ikkje avviklast. Det blir eit vedtak på landsmøtet som markerer den tydinga som energisektoren har i økonomien vår og for arbeidsplassar, seier han.

