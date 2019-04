Solberg skryt av omstillingsevna i verftsnæringa

innenriks

– Skiftande tider er ikkje noko nytt. Historia er full av dei, og leksa er like klar som ho er intuitiv: For å lykkast over tid må du klare å innrette deg etter dei endra forholda. Det gjeld for land, bedrifter og kvar enkelt, sa Solberg i talen sin på Finansnæringens dag tysdag.

Temaet for dagen er «Det store kappløpet». Solberg meiner det er tre klare trendar som har endra føresetnadene for å konkurrere i dette kappløpet: Vi har byrja å bli fleire eldre, olje- og gassverksemda kjem etter kvart til å minke, og klimautsleppa både i Noreg og verda må ned.

Statsministeren meiner det er klare teikn på at det norske næringslivet er i stand til å takle desse utfordringane.

– Ta dei norske verfta, til dømes, som fekk kjenne på kroppen nedgangen i olje- og gassektoren frå 2014. Den siste tida har det byrja å gå betre igjen. Det kjem av at verfta har snudd seg mot nye marknader. Dei bygger no i større grad cruiseskip og ferjer enn fartøy for olje- og gassektoren. Dei innretta seg etter dei endra forholda, dei omstilte seg, og held derfor fram ferda framover, sa Solberg.

– Vi har eit godt utgangspunkt for å møte krevande langsiktige utfordringar, dels fordi vi har vore heldige, dels gjennom gode val. Vi må halde fram med å gjere gode val for å møte denne utviklinga, seier statsministeren.

